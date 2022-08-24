Последствия наводнений для Новой Зеландии будут стоить столько же, как от землетрясений

Согласно исследованию, опубликованному в среду, наводнения, вызванные изменением климата, станут стоить Новой Зеландии столько же, сколько и землетрясения.

Эксперты предупредили, что изменение климата может привести к наводнениям, «столь же разрушительным для Новой Зеландии, как и землетрясения».

По данным исследовательской компании CoreLogic и страховой группы Munich Re, среднегодовая стоимость ремонта домов, поврежденных наводнениями в Новой Зеландии достигает 62 миллионов долларов.

«В Новой Зеландии будет больше погодных явлений, и они будут более серьезными из-за изменения климата», — заявил Скотт Хокинс, управляющий директор Munich Re Australia. Согласно исследованию, ежегодные затраты на ремонт зданий могут увеличиться более чем на 20% к 2050 году и на 30% к 2100 году.

В последние годы наводнения вызвали опустошение в ряде регионов Новой Зеландии, и премьер-министр Джасинда Ардерн предупредила, что подверженные наводнениям районы не готовы к климатическому кризису.

Крупнейшая страховая компания Новой Зеландии IAG призвала прекратить строительство домов в районах, подверженных наводнениям, заявив, что десять крупных наводнений за последние два года привели к убыткам в размере около 248 миллионов долларов. Эта цифра, однако, меркнет по сравнению с ущербом, причиненным землетрясением 2011 года в районе Кентербери, которое разрушило второй по величине город страны Крайстчерч и унесло жизни 185 человек.

По данным страховой компании Swiss Re, землетрясение нанесло материальный ущерб примерно на 25 миллиардов долларов, что делает его самым дорогостоящим стихийным бедствием в стране.