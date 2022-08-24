Олаф Шольц: германия продолжит поставлять вооружение Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона поддерживает Украину в ее борьбе и продолжит поставлять вооружение «месяц за месяцем», в том числе и тяжелое.

Олаф Шольц добавил, что Украина «занимает прочное место в Европе именно как член Евросоюза, а желтый и синий цвета украинского флага связаны вместе с желтыми звездами ЕС на синем фоне».

Свою речь канцлер ФРГ произнес в честь Дня независимости Украины (с 1991 года он ежегодно он отмечается в стране 24 августа). Шольц добавил, что в конце октября пройдет Международная конференция по вопросам восстановления Украины.

Примечательно, что Шольц заявил о продолжении поставок вооружения Украине «месяц за месяцем». При этом буквально несколько дней назад Министерство обороны ФРГ сообщало «об истощении оружейных складов».

Кроме того, международные организации отмечали тенденцию снижения поставок вооружения от европейских государств Украине и меньшее количество обещаний о помощи. Снижение происходит с апреля 2022 года.