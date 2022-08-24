Группировки в Сирии по которым нанесли удар США не причастны к Ирану
В среду , 24 августа, Иран опроверг какую-либо связь с вооруженными группировками, ставшими объектами американских авиаударов накануне на востоке Сирии.
«Новая агрессия американской армии против сирийского народа является террористическим актом против группировок и боевиков, борющихся против оккупации и не имеющих никакой связи с Ираном», — заявил в пресс-релизе официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.
«Продолжающееся присутствие войск США в некоторых районах Сирии противоречит международному праву, нарушает суверенитет этой страны и считается оккупацией », — сказал он. « Они должны немедленно покинуть Сирию и прекратить грабить нефть и зерно из этой страны», — добавил Нассер.
Американские военные ранее объявили, что нанесли удар по базам проиранских ополченцев на востоке Сирии. Удары были нанесены в провинции Дейр-эз-Зор и нацелены на инфраструктуру, используемую группами, связанными с Корпусом стражей исламской революции, заявил в пресс-релизе представитель Центрального командования сухопутных войск США на Ближнем Востоке полковник Джо Буччино.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Группировки в Сирии по которым нанесли удар США не причастны к Ирану
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