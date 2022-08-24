ФБР заявило о 300 секретных документах Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что первая партия изъятых секретных документов Национальным архивом у экс-президента США Дональда Трампа состояла из 150 бумаг.

После этого Министерство юстиций инициировало уголовное расследование, в результате которого агенты ФБР и провели обыск в доме на Мар-а-Лаго. В общей сложности, правительству были возвращены более 300 документов с пометкой «секретно». Все они находились у Трампа уже после того, как он покинул президентский пост.

По сообщению ФБР, крайне секретные документы все это время (до обыска) находились в распоряжении Трампа. По законодательству, после того, как он покинул пост президента США, все документы должны были быть возвращены, однако Трамп не только отказывался это делать, но и не признавал их наличие в целом.

При этом характер секретных документов неизвестен. ФБР сообщило размытую информацию о «15 коробках» и более 300 бумаг с пометкой «секретно», которые были переданы в архив. Предположительно, речь идет о документах, касающихся национальной безопасности, ЦРУ и ФБР.

Расследование Минюста США и ФБР продолжается, а это означает, что официальные лица не уверены, все ли документы возвращены. Также остается вопрос о том, кто знал о нахождении секретных документов у экс-президента США. Будет ли проводится в отношении подозреваемых следственные действия — неизвестно.