Патрушев: Киев не скрывает удовлетворения от подлого убийства Дугиной
Председатель Совбеза РФ Николай Патрушев утверждает, что правительство Украины радуется смерти Дарьи Дугиной.
Глава Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что официальная позиция Киевской власти по поводу убийства журналистки Дарьи Дугиной показывает, что администрация Зеленского рада смерти человека, не участвовавшего в боевых действиях.
По мнению Патрушева, убийство Дугиной является актом терроризма, который не должен поощряться никакими другими государствами, придерживающимися международного права.
Также Николай Патрушев считает, что убийство Дарьи Дугиной было подлым и циничным методом ВСУ перетащить боевые действия на территорию России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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