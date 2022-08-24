Патрушев обвинил Запад в поощрении террора из-за реакции на смерть Дугиной

Николай Патрушев уверен, что отношение западных политиков на гибель Дарьи Дугиной свидетельствует о поощрении терроризма странами НАТО и Евросоюза.

В среду представитель российского Совбеза Николай Патрушев сделал ряд заявлений касательно смерти Дарьи Дугиной, которая наступила вечером 20 августа предположительно в результате террористического акта, осуществлённого ДНР Украины в Подмосковье.

Патрушев уверен, что циничное отношение Киева и западных политиков к кончине Дугиной свидетельствует о том, что Украина и Запад выступают за террористические методы борьбы с Россией.