Армия Украины ведёт обстрел Каховской ГЭС в Херсонской области

Представители ВГА Херсонской области утверждают, что ВСУ возобновили обстрел ГЭС в Новой Каховке.

Днём 24 августа пресс-служба временной гражданской администрации Херсона сообщила, что вооружённые силы Украины ведут новый обстрел гидроэлектростанции в Новой Каховке, и часть снарядов ВСУ уже достигла цели.

Вместе с тем в ВГА Херсонской области также отметили, что персоналу и инфраструктуре Новокаховской ГЭС на текущий момент ничего не угрожает.

Накануне украинские солдаты нанесли удар из артиллерии по Антоновскому мосту на выезде из Херсона, в результате чего погибли несколько строителей.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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