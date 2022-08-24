Тело звезды проекта Дом-2 Анастасию Кочервей извлекли из реки в Питере

Тело 28-летней звезды экрана Анастасии Кочервей извлекли из реки в Санкт-Петербурге.

В северной столице России из реки извлекли тело участницы проекта "Дом-2" Анастасии Кочервей. О трагедии представителям СМИ рассказала приятельница Анастасии - модель Олеся Малибу.

Звезда реалити-шоу утонула.

KP.RU цитирует подругу погибшей: “В реке в Питере нашли тело с подозрением на Настю Кочервей. Моя бывшая заклятая подруга. Сейчас звонила ее матери, она в слезах едет на опознание. Телефон Кочервей не отвечает”.

Малибу призналась, что не удивилась произошедшему, так как предполагала, что этим все закончится. Приятельница добавила, что у Анастасии были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Друзья хотели помочь девушке с помощью телешоу. Неравнодушные люди хотели собрать ей средства на лечение и нашли работу в соцсетях.