Лидер российского Совета безопасности Николай Патрушев утверждает, что не верит заявлению Зеленского о смерти Дугиной.

В среду вечером глава Совбеза РФ Николай Патрушев дал оценку реакции общественности на гибель российской журналистки Дарьи Дугиной, в первую очередь отметив позицию Владимира Зеленского.

Патрушев утверждает, что сразу же после убийства Дугиной Зеленский заявил, что украинские спецслужбы непричастны к гибели россиянки. Однако сам Николай Патрушев признался, что не верит словам Зеленского, поскольку он давно ничего не контролирует и делегировал свои полномочия президента Украины политикам из США.