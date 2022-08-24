Патрушев не верит словам Зеленского об убийстве Дарьи Дугиной
Лидер российского Совета безопасности Николай Патрушев утверждает, что не верит заявлению Зеленского о смерти Дугиной.
В среду вечером глава Совбеза РФ Николай Патрушев дал оценку реакции общественности на гибель российской журналистки Дарьи Дугиной, в первую очередь отметив позицию Владимира Зеленского.
Патрушев утверждает, что сразу же после убийства Дугиной Зеленский заявил, что украинские спецслужбы непричастны к гибели россиянки. Однако сам Николай Патрушев признался, что не верит словам Зеленского, поскольку он давно ничего не контролирует и делегировал свои полномочия президента Украины политикам из США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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