Циклон Ма-он угрожает Гонконгу, Макао и южному Китаю
По данным Гонконгской обсерватории, мощный циклон обрушился на южный Китай вечером в среду (24 августа), что вызвало штормовое предупреждение в Гонконге.
Циклон Ма-он (седло), носящий то же название, что и гора в Гонконге в форме лошадиного седла, надвигается в среду вечером со скоростью 110 км/ч в 300 км от берегов южного Китая и может достигнуть в четверг Гонконга и Макао.
«Ожидается, что Ма-он приблизится к Гонконгу утром (в четверг), потенциально отклонив свой курс на 200 км к юго-западу, представляя значительную угрозу», — сообщили в обсерватории Гонконга. «Штормы и астрономические приливы могут привести к затоплению низменностей», — предупредили там же.
Ожидается, что Ма-он будет похож на суперциклон Хато, который унес жизни 10 человек в Макао в 2017 году и вызвал наводнение в Гонконге.
Опубликовано: Тарас Медведев
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