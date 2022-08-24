Госдеп США пообещал предоставить Украине все необходимое для обороны
Представитель американского Госдепа Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен предоставить Украине всё необходимое для её победы.
Вечером среды официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс дал интервью местному телеканалу CNN, где сообщил, что США намерены оказывать Украине всевозможную помощь, в том числе и военную.
По словам Прайса, Соединённые Штаты хотят предоставить Украине всё необходимое для её обороны в условиях специальной военной операции армии РФ.
В тот же день по случаю дня Независимости Украины Джо Байден заявил, что подписал указ о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму в 2,98 миллиарда долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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