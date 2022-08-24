Барских сообщил в соцсетях, что выступит с премьерой песни на украинском языке в центре Киева
Макс Барских решил реабилитироваться перед соотечественниками, представив свою новую композицию на украинском языке в столице государства. Артист выстпит на концете в честь празднования Дня независимости Украины 24 августа.
Украинский исполнитель Макс Барских, которого совсем недавно обругали земляки, выступит на концерте, приуроченном к Дню независимости Украины.
Певец порадует соотечественников композицией на украинском языке.
Знаменитость сообщил информацию в социальных сетях.
Премьерой нового трека под названием "Украина" артист порадует свой народ на праздновании в центре столицы вечером 24 августа.
Примечательно, что после запуска спецоперации России на Донбассе, певец заявлял, что более не будет петь на русском.
Позднее тот выступал на концерте в Риге, корпоративе в США, исполняя свои русскоязычные хиты, за что и был освитстан украинцами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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