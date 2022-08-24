Израиль требует прекращения переговоров по иранской ядерной сделке

Западные державы должны «прекратить» переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в среду, 24 августа.

По утверждению главы израильского правительства, сделка «принесет Ирану миллиарды долларов и дестабилизирует Ближний Восток».

Израиль приветствовал выход в 2018 году США Дональда Трампа из международного иранского ядерного соглашения (СВПД). В ходе переговоров о его продлении Вашингтон указал, что Тегеран пошел на уступки.

По словам высокопоставленного представителя США, Иран больше не блокирует определенные инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), хотя ранее он требовал, чтобы агентство прекратило расследование незаявленных объектов, где были обнаружены следы обогащенного урана.

Тегеран также отказался от другого требования, касающегося отмены статуса «террористической» в отношении Революционной гвардии.

Израиль по-прежнему выступает против продления соглашения, особенно если это повлечет отмену экономических санкций против Тегерана.

Яир Лапид считает, что ядерная сделка принесет Ирану 100 миллиардов долларов в год.

«Эти деньги не пойдут на строительство школ или больниц, а пойдут на дестабилизацию Ближнего Востока… путем усиления «Хизбаллы», ХАМАС и «Исламского джихада», — добавил он.

«На наш взгляд, соглашение не соответствует критериям, установленным президентом Джо Байденом: не допустить превращения Ирана в ядерную державу», — заявил премьер-министр прессе.

В последние дни Яир Лапид призвал президента Франции и канцлера Германии не подписывать соглашение с Тегераном.

«Я сказал им, что эти переговоры достигли точки, когда их необходимо остановить», — отметил израильский премьер.