На знаменитой набережной Шанхая отключили свет из-за экономии электроэнергии
В Шанхае, финансовом центре и крупнейшем городе Китая, официальные лица заявили, что здания вдоль реки Янцзы не будут освещаться несколько дней для экономии энергии.
В результате чего всемирно известный горизонт города остается темным. В Китае более 70 дней сохраняется жара, из-за этого возникли проблемы с электроэнергией.
Удушающая жара и засушливые условия усугубили продолжающуюся засуху в китайском регионе Сычуань, где 80% потребностей в энергии зависит от гидроэнергетики.
В результате провинция, в которой проживает более 80 млн человек, была вынуждена закрыть заводы и попросить жителей сократить потребление энергии.
В воскресенье официальные лица продлили отключение электроэнергии в провинции Сычуань до 25 августа, а регионы за пределами провинции Сычуань начали собственные отключения.
Последствия для цепочек поставок и китайской промышленности могут быть разрушительными. Мирко Войцик, глобальный директор по аналитическим решениям Everstream Analytics, говорит, что с точки зрения закрытия заводов, прошедшая неделя была одной из худших в стране.
По словам Войцика, ограничения на количество производимой электроэнергии привели к перебоям в работе более десятка автопроизводителей, повлияли на производителей лития и замедлили переработку полупроводников на ключевых предприятиях.
Если температура не упадет в ближайшие дни, это также повлияет на транспортировку — например, через реку Янцзы, которая по своей важности аналогична реке Рейн в Европе, что усугубит проблемы с производственной цепочкой поставок.
Опубликовано: Светлана Репина
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