Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика, готовившего теракт
Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за задержание в России боевика, который готовил покушение на представителя правительства
Господин Раджнатх Сингх на встрече министров обороны стран участниц ШОС, которая проходит в Ташкенте, выразил благодарность российскому коллеге.
«Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, который планировал теракты в Индии», — отметили в военном ведомстве Индии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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