Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика, готовившего теракт

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за задержание в России боевика, который готовил покушение на представителя правительства

Господин Раджнатх Сингх на встрече министров обороны стран участниц ШОС, которая проходит в Ташкенте, выразил благодарность российскому коллеге.

«Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, который планировал теракты в Индии», — отметили в военном ведомстве Индии.

