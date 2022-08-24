Глава Минобороны Индии поблагодарил Шойгу за задержание боевика, готовившего теракт

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за задержание в России боевика, который готовил покушение на представителя  правительства

Господин Раджнатх Сингх на встрече министров обороны стран участниц ШОС, которая проходит в Ташкенте, выразил благодарность российскому коллеге.

«Сингх выразил свою глубокую признательность и благодарность за арест в Москве террориста, который планировал теракты в Индии», — отметили в военном ведомстве Индии.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 