Зеленский призвал Россию прекратить «ядерный шантаж и уйти с ЗАЭС»
Россия должна прекратить «ядерный шантаж» и уйти с Запорожской АЭС, заявил президент Украины Зеленский в видеообращении, которое транслировалось в среду, в Совете Безопасности ООН.
«Россия должна безоговорочно прекратить свой ядерный шантаж и просто уйти с АЭС», — призвал Зеленский.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ надеется согласовать маршрут посещения Запорожской АЭС в ближайшее время.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова принять инспекторов агентства и, что в районе станции у нее нет дальнобойного оружия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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