Зеленский призвал Россию прекратить «ядерный шантаж и уйти с ЗАЭС»

Россия должна прекратить «ядерный шантаж» и уйти с Запорожской АЭС, заявил президент Украины Зеленский в видеообращении, которое транслировалось в среду, в Совете Безопасности ООН.

«Россия должна безоговорочно прекратить свой ядерный шантаж и просто уйти с АЭС», — призвал Зеленский.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ надеется согласовать маршрут посещения Запорожской АЭС в ближайшее время.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова принять инспекторов агентства и, что в районе станции у нее нет дальнобойного оружия.