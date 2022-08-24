17-летний британец совершил кругосветный перелет и поставил два рекорда в книге Гиннесса

Британский подросток установил возрастной рекорд по одиночному кругосветному полету на микролайте.

17-летний Мак Резерфорд в среду приземлился в Болгарии, откуда пять месяцев назад стартовал его перелет вокруг света.

Резерфорд может претендовать на два мировых рекорда Гиннесса: он стал одновременно самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, и самым молодым человеком, совершившим это на сверхлегком самолете.

Предыдущим рекордсменом среди самых молодых пилотов, совершивших кругосветное путешествие на микролайте, была старшая сестра Резерфорда Зара, завершившая свое путешествие в январе в возрасте 19 лет. Самым молодым пилотом, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, считался британец Трэвис Ладлоу, совершивший кругосветное путешествие в 2021 году в возрасте 18 лет.

В своем рекордном путешествии, которое началось 23 марта, юноша пролетел через 52 страны на пяти континентах. Чтобы соответствовать требованиям Книги рекордов Гиннесса, он дважды перелетел экватор.

Резерфорд родился в семье авиаторов. Когда он получил лицензию пилота в 2020 году в возрасте 15 лет, это сделало его самым молодым пилотом в мире на тот момент.

Резерфорд использовал для перелета микролайт «Акула», один из самых быстрых сверхлегких самолетов в мире, способный развивать крейсерскую скорость 300 километров в час.

В путешествии в двухместном самолете был сконструирован дополнительный бак на втором сидении.