17-летний британец совершил кругосветный перелет и поставил два рекорда в книге Гиннесса
Британский подросток установил возрастной рекорд по одиночному кругосветному полету на микролайте.
17-летний Мак Резерфорд в среду приземлился в Болгарии, откуда пять месяцев назад стартовал его перелет вокруг света.
Резерфорд может претендовать на два мировых рекорда Гиннесса: он стал одновременно самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, и самым молодым человеком, совершившим это на сверхлегком самолете.
Предыдущим рекордсменом среди самых молодых пилотов, совершивших кругосветное путешествие на микролайте, была старшая сестра Резерфорда Зара, завершившая свое путешествие в январе в возрасте 19 лет. Самым молодым пилотом, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, считался британец Трэвис Ладлоу, совершивший кругосветное путешествие в 2021 году в возрасте 18 лет.
В своем рекордном путешествии, которое началось 23 марта, юноша пролетел через 52 страны на пяти континентах. Чтобы соответствовать требованиям Книги рекордов Гиннесса, он дважды перелетел экватор.
Резерфорд родился в семье авиаторов. Когда он получил лицензию пилота в 2020 году в возрасте 15 лет, это сделало его самым молодым пилотом в мире на тот момент.
Резерфорд использовал для перелета микролайт «Акула», один из самых быстрых сверхлегких самолетов в мире, способный развивать крейсерскую скорость 300 километров в час.
В путешествии в двухместном самолете был сконструирован дополнительный бак на втором сидении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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