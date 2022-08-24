Премьер-министр Бельгии заявил, что Европе предстоит 5-10 трудных зим

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что следующие 5-10 зим могут быть «трудными», поскольку цены на энергоносители подскочат до рекордного уровня.

По его словам, в ряде секторов создаются серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители.

Он уточнил, что власти европейских стран внимательно следят за этим, но ближайшие месяцы будут трудными, предстоящие зимы будут трудными.

По данным The Brussels Times со ссылкой на официальные данные, Бельгия импортирует только 6,5% своего природного газа из России.

Однако счета за электроэнергию в Бельгии по-прежнему растут, поскольку цены на мировых рынках выросли.

В понедельник эталонные голландские фьючерсы на природный газ подскочили почти на 20% за один день до нового рекордного максимума на новостях о незапланированной трехдневной остановке газопровода «Северный поток-1» с 31 августа.

Рост цен на энергоносители привел к тому, что стоимость электроэнергии в Бельгии на оптовом рынке в воскресенье достигла нового рекордного уровня. Это, в свою очередь, приводит к рекордно высоким счетам за электроэнергию для домохозяйств.

Другие страны Европы также прогнозируют, что счета за электроэнергию продолжат расти. Ожидается, что в Великобритании счета за электроэнергию для домашних хозяйств в начале 2023 года будут в четыре раза выше, чем в период с 2018 по 2021 год