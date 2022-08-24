ФСБ России задержала жителя Ульяновска, содействовавшего ИГ*
ФСБ России в Ульяновске задержала местного жителя, содействовавшего ИГ* в отправке боевиков в Сирию.
В среду вечером, 24 августа 2022 года, пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности по Ульяновской области России сообщила о задержании жителя города Ульяновска за содействие «Исламскому государству»*.
Согласно заявлению ведомства, ульяновец помогал боевикам ИГ* в переправке сторонников террористической организации на территорию Сирии для участия в боевых действиях посредством изготовления поддельных документов и оказанию финансовой помощи.
* Запрещённая террористическая организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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