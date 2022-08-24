Главный раввин Франции подвергся резкой критике за визит с Макроном в Алжир

Главный раввин Франции Хаим Корсиа вошел в состав французской делегации и был осужден лидером исламистской партии «Движение общества за мир», а также многими интернет-пользователями.

Президент Франции Макрон примет участие в трехдневном форуме в Алжире, посвященном «молодежи и будущему» для восстановления связей между двумя народами.

В составе французской делегации семь министров, парламентарии, руководители крупных общественных объединений и спортсмены.

Среди них также главный раввин Франции Хаим Корсиа, родившийся в семье алжирцев. Но беспрецедентное присутствие еврейского религиозного лидера вызывает множество критических замечаний, особенно в определенных алжирских кругах.

В сообщении на Facebook, опубликованном во вторник, Абдерразак Макри, лидер партии «Движение за общество за мир» (MSP), осудил главного раввина Франции, который «поддерживает сионистское образование и отрицает права палестинцев».

По словам Абдерразака Макри, приезд главного раввина Франции окажет давление на Алжир с целью нормализации его отношений с Израилем.