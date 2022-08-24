Саймон Коуэлл выходит на Красную дорожку «У Америки есть талант» с новым щенком
Судья AGT уже является собачьим отцом для четырех собак, включая йоркширских терьеров Сквиддли и Диддли.
Во время записи полуфинала 17-го сезона "America's Got Talent" во вторник в отеле Sheraton Pasadena 62-летний Коуэлл прошел по красной дорожке со своим маленьким новым щенком Одином.
На фотографиях телеведущий укачивает и целует малыша и улыбается в камеры. Один, который, похоже, щенок Помски, тоже, казалось, был готов к съемке, поскольку его зеленые глаза смотрели в объектив.
До появления нового щенка у собачьего папы было четыре дворняжки, в том числе йоркширские терьеры Сквиддли и Диддли.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»
Канье Уэсту не будут предъявлены обвинения в нанесении побоев после январской ссоры в Лос-Анджелесе
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации
Шеана Шей и Брок Дэвис поженились в Мексике
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины