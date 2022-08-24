Кимора Ли Симмонс говорит, что продюсеры «Настоящих домохозяек» звонят ей "все время"
Модель и предприниматель говорит, что она еще не подписала контракт, потому что боится: "Они пригласят тебя на званый ужин, а затем отредактируют его, чтобы выглядеть определенным образом?
"Мне постоянно звонят разные продюсеры, люди постоянно звонят мне, чтобы я был частью их шоу", - рассказала 47-летняя звезда фильма "Кимора: жизнь на Фэб-лейн" в интервью Entertainment Tonight.
Хотя она сказала, что еще "предстоит определить", присоединится ли она к шоу в будущем, она призналась: "На самом деле, недавно я только что сказала, что [встречусь с продюсерами]".
Она продолжила: "Я бы не возражала сделать это, но это просто должно быть при правильных обстоятельствах".
Опубликовано: Ангелина Крент
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