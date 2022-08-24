Во Франции внезапно закрылись магазины Xiaomi
Почти все французские магазины Xiaomi внезапно закрылись в эту среду, 24 августа, о чем сообщает Phonandroid.
Вопреки сообщению, опубликованному в Facebook одним из сотрудников, китайский производитель не прекращает свою деятельность на территории Франции.
Прежний менеджер Xiaomi во Франции Tell Me был ликвидирован по решению суда и теперь в республике остался лишь один магазин китайского бренда.
В пресс-релизе Xiaomi говорится, что производитлеь работает над тем, чтобы быстро возобновить свою деятельность.
Компании необходимо найти нового управляющего, который позаботится о точках продаж. Во время этого перерыва покупатели должны будут обращаться в онлайн-точки или к мобильным операторам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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