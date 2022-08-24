Кэти Терстон рассказывает, что Джон Херси дважды "бросал" ее перед публичным расколом: "Думала, мы золотые"
В разговоре с Кейтлин Бристоу Кэти Терстон рассказала, что причины расставания Джона Херси "всегда" будут ее беспокоить.
Впервые ведущая "Холостяка" подробно рассказала о том, как развалились ее отношения с Джоном Херси, и это включает в себя то, что он дважды разрывал отношения.
"Он бросил меня", - сказал 31-летний Терстон в среду в подкасте Кейтлин Бристоу " Off The Vine".
"Технически, мы фактически расстались дважды. В первый раз никто не знал об этом ", - рассказала она.
Опубликовано: Ангелина Крент
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