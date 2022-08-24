Бангладеш сокращает время работы школ и офисов для экономии электроэнергии

Бангладеш будет закрывать школы еще на один день в неделю и сокращать часы работы, чтобы уменьшить нехватку электроэнергии.

В прошлом месяце в южноазиатской стране начались ежедневные двухчасовые отключения электроэнергии. Протестующие вышли на улицы в последние недели после того, как правительство подняло цены на бензин более чем на 50%.

Секретарь кабинета министров Бангладеш Кхандкер Анварул Ислам заявил, что школы, которые раньше были закрыты только по пятницам, теперь будут закрыты и по субботам.

Между тем, часы работы государственных учреждений и банков будут сокращены до семи часов в день вместо восьми часов. Тем не менее, частным офисам будет разрешено устанавливать часы работы.

Правительство продолжит подавать электроэнергию в села, в том числе в ранние утренние часы, когда идет орошение посевов.

Известно, что многие районы Бангладеш обходятся без электричества более двух часов в день. Страна производит большую часть электроэнергии из природного газа, часть которого импортирует.

Чиновники закрыли все дизельные электростанции страны, на долю которых приходится около 6% производства электроэнергии в Бангладеш, из-за роста стоимости импортного топлива.

В июле Бангладеш стала третьей страной Южной Азии, обратившейся за кредитом в Международный валютный фонд (МВФ), после Шри-Ланки и Пакистана.