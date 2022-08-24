Кристин Каваллари рассказывает, что сделала подтяжку груди после кормления грудью своих 3 детей
Кристин Каваллари делит сыновей Камдена, 10 лет, и Джексона, 8 лет, плюс дочь Сэйлор, 6 лет, с бывшим мужем Джеем Катлером.
Во время сессии вопросов и ответов во вторник в Instagram Stories The Hills alum один из ее подписчиков спросил: "У тебя настоящие сиськи? Они выглядят потрясающе! (Ревнивая мама 2 здесь)."
Каваллари, у которой есть сыновья Камден, 10 лет, и Джексон, 8 лет, плюс дочь Сэйлор, 6 лет, с бывшим мужем Джеем Катлером, ответила: "Буду честен с вами: получил подтяжку после кормления грудью всех 3 детей".
35-летняя звезда также откровенно поделилась своими мыслями о ботоксе и филлерах, сказав другому поклоннику: "Это не для меня (или, может быть, мне следует сказать, я никогда этого не делала).
Опубликовано: Ангелина Крент
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