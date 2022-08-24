Крейг Морган вспоминает тот ужасный день, когда умер его 19-летний сын Джерри, в отрывке из будущих мемуаров

В эксклюзивном первом выпуске своих новых мемуаров "Бог, семья, страна" певец и автор песен вспоминает тревожные подробности июльского дня 2016 года, когда его сын-подросток погиб в результате несчастного случая на лодке на озере Кентукки.

"Я был так благословлен этим", - говорит 58-летний Морган в интервью PEOPLE о своих предстоящих мемуарах "Бог, семья, страна".

Книга, которая появится в продаже 27 сентября и эксклюзивно представлена ниже, рассказывает читателям о его насыщенной событиями армейской службе и работе под прикрытием по раскрытию преступных группировок детской проституции в Юго-Восточной Азии.

Но в нем также рассказывается все еще свежая и нежная история о том, как в июле 2016 года он и его жена Карен, 54 года, потеряли своего сына Джерри - второго по старшинству из их четырех детей, - который утонул, катаясь на тюбинге на озере Кентукки с друзьями. Ему было 19 лет.

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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