Кэтрин Хейгл запустила свою линию кормов для собак

По словам актрисы и активистки движения за права животных, суперпродукты и полезные добавки предназначены не только для людей: она надеется, что они помогут и вашим питомцам.

Когда дело доходит до ужина для собак, Кэтрин Хейгл утверждает, что разным собакам требуются разные питательные вещества. И она должна знать: у нее есть несколько ртов, которые нужно кормить, и о них нужно подумать.

"На самом деле я сейчас воспитываю двух щенков ротвейлера. Итак, у меня в доме девять человек ", - рассказывает она PEOPLE о своем растущем выводке домашних животных. Heigl's - это разнообразная стая, от ее крупных овчарок, которым требуется усиленное питание для слабых бедер, до ее маленьких, пожилых собак, которые могут есть только влажный корм из-за отсутствия зубов.

43-летняя звезда Firefly Lane , стремясь удовлетворить различные потребности своих собак, потратила свое время, энергию и деньги, надеясь удовлетворить различные потребности своих питомцев в отношении здоровья.