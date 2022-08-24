Наводнения сеют хаос по всему Пакистану: погибло 903 человека
Сильные дожди вызвали наводнения на территории Пакистана с середины июня, в результате чего 903 человека погибли и около 50 000 человек остались без крова.
Тысячи людей, чьи дома были снесены, теперь живут в палатках, за много миль от своих затопленных деревень и городов, после того как их спасли солдаты, местные спасатели и волонтеры.
Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями заявило в среду, что за последние 48 часов в результате инцидентов, связанных с наводнением, погибло 126 человек, причем большинство жертв - женщины и дети.
Наводнение еще больше усугубило экономический кризис в Пакистане. Премьер-министр Шахбаз Шариф выступил в среду с обращением из-за рубежа, в котором призвал благотворителей помочь пострадавшим от наводнения районам Пакистана.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»
Канье Уэсту не будут предъявлены обвинения в нанесении побоев после январской ссоры в Лос-Анджелесе
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации
Шеана Шей и Брок Дэвис поженились в Мексике
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины