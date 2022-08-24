Деми Ловато вспоминает, как начала употреблять опиаты в 13 лет после автомобильной аварии: «Искала спасения»

"Уверенная в себе" певица признала, что ее раннее употребление наркотиков и алкоголя должно было "стать серьезным предупреждением".

В среду в выпуске подкаста "Позвони ее папочке " уверенная в себе певица, которая в настоящее время продвигает свой грядущий восьмой студийный альбом Holy Fvck, вспомнила, что впервые попробовала наркотики.

"Впервые я начала экспериментировать, когда мне было 12 или 13 лет", - рассказала она ведущей Александре Купер. "Я попала в автомобильную аварию, и мне прописали опиаты. Моя мама не думала, что ей придется скрывать опиаты от своей 13-летней дочери, но я уже пила в тот момент. Надо мной издевались, и я искала спасения ".

30-летняя Ловато сказала, что их мать забрала таблетки и "заперла их" после того, как увидела, сколько они потребляли.