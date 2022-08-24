Деми Ловато вспоминает, как начала употреблять опиаты в 13 лет после автомобильной аварии: «Искала спасения»
"Уверенная в себе" певица признала, что ее раннее употребление наркотиков и алкоголя должно было "стать серьезным предупреждением".
В среду в выпуске подкаста "Позвони ее папочке " уверенная в себе певица, которая в настоящее время продвигает свой грядущий восьмой студийный альбом Holy Fvck, вспомнила, что впервые попробовала наркотики.
"Впервые я начала экспериментировать, когда мне было 12 или 13 лет", - рассказала она ведущей Александре Купер. "Я попала в автомобильную аварию, и мне прописали опиаты. Моя мама не думала, что ей придется скрывать опиаты от своей 13-летней дочери, но я уже пила в тот момент. Надо мной издевались, и я искала спасения ".
30-летняя Ловато сказала, что их мать забрала таблетки и "заперла их" после того, как увидела, сколько они потребляли.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»
Канье Уэсту не будут предъявлены обвинения в нанесении побоев после январской ссоры в Лос-Анджелесе
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации
Шеана Шей и Брок Дэвис поженились в Мексике
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины