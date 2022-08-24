Шеана Шей и Брок Дэвис поженились в Мексике

"Я хочу этот особенный момент... мы это заслужили ", - звезда "Правил Вандерпамп" Шеана Шей эксклюзивно рассказывает PEOPLE о своей свадьбе во вторник с Броком Дэвисом в Dreams Natura Resort & Spa в Канкуне.

"Я просто хотела, чтобы мы хорошо провели время с каждым важным для нас человеком", - рассказывает Шей PEOPLE об их знаменательном дне, отмечая, как они были счастливы "иметь возможность провести несколько дней со всеми нашими друзьями и семьей, чтобы отпраздновать нас".

К звездам реалити-шоу присоединились множество их коллег по фильму "Правила Вандерпампа", в том числе Ариана Мэдикс и Ракель Левисс, которые были участниками свадебной вечеринки Шей, а также Том Сандовал и Том Шварц, которые выступали в роли двух друзей жениха Дэвиса.

"Они - большая часть нашей жизни", - говорит Дэвис о гостях Bravolebrity, среди которых также были бывшие актеры, такие как Джакс Тейлор, Бриттани Картрайт и Кристен Даут.