Канье Уэсту не будут предъявлены обвинения в нанесении побоев после январской ссоры в Лос-Анджелесе

Прокуратура Лос-Анджелеса заявила, что прекратила дело "из-за отсутствия разумной вероятности осуждения".

Канье Уэсту не будет предъявлено обвинение за то, что он якобы ударил человека во время январской стычки в центре Лос-Анджелеса.

Во вторник прокуратура Лос-Анджелеса подтвердила PEOPLE, что не будет выдвигать обвинения против 45-летнего Уэста, "основываясь на отсутствии разумной вероятности осуждения".

"Что касается инцидента с участием Канье Уэста, который произошел 13 января 2022 года, после тщательного и тщательного рассмотрения всех доказательств наш офис отказывается подавать иск, исходя из отсутствия разумной вероятности осуждения", - написал представитель в заявлении.