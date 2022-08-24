Канье Уэсту не будут предъявлены обвинения в нанесении побоев после январской ссоры в Лос-Анджелесе
Прокуратура Лос-Анджелеса заявила, что прекратила дело "из-за отсутствия разумной вероятности осуждения".
Канье Уэсту не будет предъявлено обвинение за то, что он якобы ударил человека во время январской стычки в центре Лос-Анджелеса.
Во вторник прокуратура Лос-Анджелеса подтвердила PEOPLE, что не будет выдвигать обвинения против 45-летнего Уэста, "основываясь на отсутствии разумной вероятности осуждения".
"Что касается инцидента с участием Канье Уэста, который произошел 13 января 2022 года, после тщательного и тщательного рассмотрения всех доказательств наш офис отказывается подавать иск, исходя из отсутствия разумной вероятности осуждения", - написал представитель в заявлении.
Опубликовано: Ангелина Крент
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