Гэри Бьюзи отрицает многочисленные обвинения в сексуальных преступлениях и утверждает, что «ничего не произошло»

Гэри Бьюзи якобы ненадлежащим образом прикасался к нескольким женщинам во время встречи на недавнем съезде Monster-Mania в Нью-Джерси.

Гэри Бьюзи отрицает какие-либо правонарушения после того, как ему были предъявлены обвинения по четырем пунктам обвинения в сексуальных контактах и домогательствах после выступления на съезде ужасов в Нью-Джерси.

"Ничего из этого не произошло. Это был партнер, оператор, я и две девушки... это заняло меньше 10 секунд, и они ушли. Затем они придумали историю о том, что я напал на них сексуально, а я этого не делал. Ничего не произошло, все это ложь ", - сказал 78-летний Бьюзи TMZ в понедельник, находясь в Малибу.

Когда репортер спросил, что он хочет сказать своим поклонникам, Бьюзи добавил: "Мне все равно, потому что обвинений нет. Нет никаких возможных ", утверждая, что у него есть "свидетели", фотограф и его партнер, которые могли бы подтвердить его отрицание.