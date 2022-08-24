Джастин Тимберлейк выступит на гала-концерте в детской больнице Лос-Анджелеса в 2022 году в роли Криса Пайна и папы Роберта Хоста

Крис и Роберт Пайн собираются провести мероприятие, которое состоится 8 октября в Санта-Монике, штат Калифорния.

Во вторник ЛЮДИ могут объявить, что на гала—концерте в детской больнице Лос-Анджелеса в 2022 году, который состоится 8 октября, в качестве исполнителя выступит не кто иной, как Джастин Тимберлейк.

В дополнение к незабываемому выступлению певца "Sexy Back", гости могут ожидать дуэт отца и сына Роберта и Криса Пайна в качестве ведущих вечера. Мероприятие будет включать в себя фуршет и ужин.

Мероприятие состоится в Barker Hangar в Санта-Монике, штат Калифорния, а собранные средства для больницы пойдут на оказание квалифицированной неотложной помощи их педиатрическим пациентам.