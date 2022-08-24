«Миньоны: Восстание Грю» получил совершенно другой конец от китайских цензоров

Китайские зрители заметили, что концовка мультфильма «Миньоны; Восстание Грю» значительно изменена.

Вероятно, китайским цензорам не понравился счастливый конец для молодого Грю и его наставника Уайлда Наклза.

В финале оригинального фильма Грю объединяется с Уайлдом Наклзом, чтобы победить злодейскую команду, известную как Vicious 6, но Уайлд Наклз умирает после ранения в решающей битве и попадает под стражу в полиции.

Точнее, так думает Грю. На похоронах Дикого Наклза будущий главный герой «Гадкого Я» узнает, что Дикий Наклз инсценировал собственную смерть.

В итоге они вдвоем уезжают на закат в поисках новых приключений, что намекает на грядущее продолжение мультфильма.

Но в китайской социальной сети Weibo кинозрители говорят, что китайская концовка совсем другая.

В конце идут титры, в которых говорится, что Уайлд Наклз был приговорен к 20 годам тюремного заключения за свои преступления, а Грю вернулся к своей семье.

В фильме также говорится, что самым большим достижением Грю является то, что он стал отцом своих трех девочек, прежде чем показать взрослого Грю со своими тремя приемными дочерьми из трилогии «Гадкий я».

Несмотря на то, что не существует жестких правил, которые Китайский совет по кинематографии использует в своей цензуре, фильмы, в которых преступники не наказываются правоохранительными органами, как правило, претерпевают значительные изменения.