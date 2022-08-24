Россия ужесточает контроль над интернетом, поскольку Яндекс продает активы государственной сети ВКонтакте

Яндекс, часто называемый российским Google, заявил, что продает свой агрегатор новостей, контент-платформу Zen и домашнюю страницу yandex.ru ВКонтакте, чтобы сосредоточиться на других сферах бизнеса, таких как доставка еды и заказ такси.

Взамен «Яндекс» приобретет у «ВКонтакте» компанию по доставке еды Delivery Club. Стоимость активов не разглашается.

ВКонтакте управляет крупнейшей в России одноименной социальной сетью. Генеральным директором является Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко.

Яндекс понес убытки в первом квартале, а его акции упали до шестилетнего минимума, прежде чем торги были приостановлены в конце февраля.

Москва не заблокировала доступ к большинству иностранных СМИ, которые остаются в свободном доступе в России и на Яндексе, но результаты поиска ограничивают доступ к любым сайтам, которые были запрещены Роскомнадзором.

Бывший глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон 1 марта назвал «Яндекс» ключевым элементом в сокрытии информации о конфликте в Украине. Яндекс отрицает свою причастность к цензуре.

По информации Яндекса, Yandex.ru, его лента новостей и Zen будут переименованы в dzen.ru, а VK возьмет на себя разработку и контроль над контентом, внешним видом и поведением.

Яндекс доминирует на рынке онлайн-поиска в России с долей около 62%, согласно его аналитическому инструменту Яндекс Радар. На Google приходится около 36%, на mail.ru ВКонтакте — менее 1%.