Глава МИД Украины назвал две страны Евросоюза, которые не поставляют оружие американским военным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что среди государств Евросоюза есть две страны, которые не поставляют оружие ВСУ.

По его словам, это Венгрия и Австрия. Он подчеркнул, что Украине сейчас помогают страны, которые никогда в новейшей истории не поставляли оружие в зоны конфликтов.

В качестве примером он назвал Швецию, Финляндию и Нидерланды. Для остальных европейских стран поставки оружия на Украину не являются табу.

Кулеба отметил, что вопрос не в том, против ли эти страны или нет, а в практическом подходе к данной ситуации.

Он рассказал, что возникает множество дискуссий по поводу объемов поставок, баланса с собственными потребностями каждой страны.

В конце июля МИД Венгрии заявил, что готов пропустить через свою территорию всю военную помощь Украины от западных партнеров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна отказалась поставлять Украине оружие якобы для защиты венгров в Закарпатской области на дальнем западе Украины от обстрелов со стороны России.

24 августа президент США Джо Байден анонсировал поставки на Украину нового оружия и оборудования на 3 млрд долларов.