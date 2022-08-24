Megan Thee Stallion требует 1 миллион долларов от звукозаписывающего лейбла

"Мы пытались работать с Меган, и мы хотим, чтобы Меган была успешной", - говорит адвокат 1501 Certified Entertainment PEOPLE об измененной жалобе Megan Thee Stallion против них.

В судебных документах, полученных PEOPLE, адвокаты 27-летней обладательницы премии "Грэмми" запросили 1 миллион долларов в качестве компенсации от лейбла звукозаписи, заявив, что ее последние два альбома Something for Thee Hotties и Traumazine соответствовали требованиям ее контракта, который она назвала "недобросовестным".

Адвокаты Меган (которая использует свое настоящее имя Меган Пит в заявке) не сразу ответили на запрос PEOPLE о комментариях.

"Эти двое смогли разрешить некоторые споры путем выдачи нескольких временных запретительных судебных приказов против ответчиков из этого суда", - добавили адвокаты. "Но возник новый спор, требующий дальнейшей помощи со стороны Суда".