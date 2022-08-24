Аргентина готовится ограничить импорт из-за нехватки иностранной валюты

По информации Reuters, в ближайшие дни правительство Аргентины примет три меры, направленные на ограничение импорта и сохранение истощающихся валютных резервов центрального банка.

Эти меры потребовались после того, как новые данные в понедельник показали дефицит торгового баланса в июле в размере 437 млн долларов.

Экспорт Аргентины за первые семь месяцев года увеличился на 22,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а импорт подскочил на 44,6%.

Одна из мер направлена на ускорение экспорта за счет сокращения сроков для тех, кто ввозит товары без уплаты налогов. Мера сократит время вывоза товара с 360 до 120 дней.

Разрыв в 115% между официальным обменным курсом, используемым во внешней торговле, и обменными курсами на альтернативных рынках побуждает импортеров увеличивать свои закупки за границей, в то время как экспортеры откладывают свои расчеты в ожидании дальнейшего падения песо.

Правительство также рассматривает вопрос о том, чтобы заставить компании, которые импортируют услуги, такие как программное обеспечение или консультации, войти в схему расширенного декларирования.

В первом полугодии Аргентина импортировала услуг на сумму 5 млрд долларов.

Администрация президента Альберто Фернандеса также будет стремиться ограничить импорт 34 товаров, включая игровые автоматы, яхты, роскошные самолеты и машины для майнинга криптовалюты, включив их в схему неавтоматического лицензирования, которая требует предварительного разрешения.