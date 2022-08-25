Прокуратура Аргентины требует 12 лет тюрьмы для вице-президента
Федеральный прокурор Аргентины потребовал приговорить Кристину Фернандес де Киршнер, бывшего президента и нынешнего вице-президента страны, к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.
Прокурор Диего Лучани обвинил Фернандес де Киршнер, все еще влиятельного представителя левого крыла правящей партии, в обмане государства и причастности к схеме отвлечения государственных средств, когда она была президентом в период с 2007 по 2015 год.
По сообщениям местных СМИ, приговор будет известен через несколько месяцев, хотя Фернандес де Киршнер может обжаловать его в вышестоящих судах, на вынесение окончательного вердикта уйдут годы.
В Твиттере Фернандес де Киршнер, которая давала показания в суде в 2019 году, заявила, что ей грозит «судебно-медийный расстрел», а не «конституционный суд».
Бывший президент добавила, что ей не дали возможности дать показания по новым элементам дела. Президент Аргентины Альберто Фернандес осудил это решение в Твиттере, назвав его в своем заявлении случаем судебного преследования.
Глава государства подчеркнул, что ни одно из действий, приписываемых бывшему президенту, так и не было доказано.
Позже в понедельник местная полиция разогнала десятки протестующих перед домом Киршнера в столице Буэнос-Айресе, разбив лагеря как против, так и в поддержку запроса прокурора.
Расследование направлено на то, чтобы установить, отдавали ли она и другие должностные лица в ее администрации предпочтение фирмам, принадлежащим бизнесмену Ласаро Баэсу, в процессах торгов на десятки общественных работ в южном регионе Патагонии, многие из которых были завышены или не были завершены.
Опубликовано: Светлана Репина
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