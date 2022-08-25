Деннис Родман передумал ехать в Россию спасать Бритни Гринер

Баскетболист Деннис Родман сообщил, что его поездка в Россию не состоится. Ранее он планировал отправиться туда, чтобы добиться освобождения американской спортсменки Бритни Гринер.

Государственный департамент США высказался против такой поездки, подчеркнув, что вмешательство Родмана может навредить дипломатическим переговорам об обмене Гринер.

Пятикратный чемпион NBA на днях заявил, что поедет в Россию уже на этой неделе. Он сказал, что уже получил разрешение на поездку.

Гринер находится в РФ под стражей с 17 февраля. Недавно ее приговорили к 9 годам лишения свободы за хранение наркотиков.

В багаже баскетболистки в аэропорту были обнаружены картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество запрещено ввозить в Россию.

Родман говорит о том, что уже встречался с Владимиром Путиным и знает его. В свое время состоялась также его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Власти США выпустили предупреждение о том, что гражданам страны не рекомендуется посещать Россию.

При этом для подобной поездки Родману не потребовалось бы особое разрешение, для этого необходима только виза.