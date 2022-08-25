Правительственная делегация Беларуси направилась в Кыргызстан

Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко направилась в четверг утром в Кыргызстан.

Белорусские министры примут участие в Евразийском межправсовете.

Как отмечается в Телеграм правительства, «это площадка не только для заседания глав правительств стран «пятерки», но и двусторонних встре».

За время двухдневного визита Роман Головченко проведет три такие встречи со своими коллегами из России, Кыргызстана и Узбекистана.