Правительственная делегация Беларуси направилась в Кыргызстан

Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко направилась в четверг утром в Кыргызстан.

Белорусские министры примут участие в Евразийском межправсовете.

Как отмечается в Телеграм правительства,  «это площадка не только для заседания глав правительств стран «пятерки», но и двусторонних встре».

За время двухдневного визита Роман Головченко проведет три такие встречи со своими коллегами из России, Кыргызстана и Узбекистана.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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