В Северной Корее новая вспышка заболеваний Covid-19

Северная Корея зафиксировала четыре новых случая «лихорадки», сообщило государственное информационное агентство KCNA в четверг, так здесь называют Covid-19.

Новая вспышка произошла, через две недели после того, как страна провозгласила «сокрушительную победу» над эпидемией коронавируса.

Агентство сообщило, что четыре новых случая лихорадки были выявлены 23 августа в провинции Рянган, граничащей с Китаем, на основе данных органов здравоохранения.

«Район, где появились четыре случая лихорадки, был немедленно перекрыт, и в то же время (власти) быстро мобилизовали мобильные эпидемические бригады и бригады быстрой диагностики и лечения», — рассказал чиновник официальному информационному агентству.

Государственные органы «также принимают меры по расследованию происхождения этого эпидемического очага, добавили в KCNA.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который сам заболел во время вспышки, ранее в этом месяце заявил, что одержал «ошеломляющую победу» над вирусом, и приказал отменить почти все ограничения. По данным государственных СМИ, с конца апреля в стране зарегистрировано почти 4,8 миллиона «случаев лихорадки», при этом всего 74 случая смерти, что при официальном уровне смертности составило 0,002%. С 29 июля новых случаев не выявлялось.