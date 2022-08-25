Бывшего генпрокурора Мексики судят за жестокое убийство 43 студентов
Бывший генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам предстанет перед судом по уголовным делам за исчезновение 43 студентов в 2014 году.
Хесус Мурильо Карам будет привлечен к ответственности за «насильственные исчезновения, пытки и воспрепятствование правосудию», сообщил прессе Федеральный совет судебной власти (CJF).
Во время своего выступления в суде Хесус Мурильо Карам защищал спорное расследование исчезновения 43 студентов школы Айотзинапы в штате Герреро в ночь с 26 на 27 сентября.
Экс-генпрокурор отрицает причастность мексиканских силовиков к исчезновению 100 000 человек в Мексике.
Опубликованный на прошлой неделе отчет правительственной комиссии, напротив, разоблачает «государственное преступление» с участием военных.
Он является самой важной фигурой, арестованной до сих пор в рамках этих расследований, которые были возобновлены с нуля после прихода к власти в 2019 году левого президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Обвинение также выдало ордера на арест 64 полицейских и военнослужащих, а также 14 членов наркокартеля Guerreros Unidos.
В 2014 году чащиеся школы подготовки учителей Айотзинапы отправились в соседний город Игуала, чтобы нанять автобусы для поездки в Мехико на акцию протеста.
Согласно официальному расследованию, 43 молодых человека были арестованы местной полицией в сговоре с бандой Guerreros Unidos, а затем расстреляны и сожжены на свалке по неясным причинам. Только останки трех из них удалось идентифицировать.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Экс-сенатор США Блэк: СБУ может пытаться спровоцировать Россию
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Депутат Рады Украины открыто угрожает убийством президенту Беларуси
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации