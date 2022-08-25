Бывшего генпрокурора Мексики судят за жестокое убийство 43 студентов

Бывший генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам предстанет перед судом по уголовным делам за исчезновение 43 студентов в 2014 году.

Хесус Мурильо Карам будет привлечен к ответственности за «насильственные исчезновения, пытки и воспрепятствование правосудию», сообщил прессе Федеральный совет судебной власти (CJF).

Во время своего выступления в суде Хесус Мурильо Карам защищал спорное расследование исчезновения 43 студентов школы Айотзинапы в штате Герреро в ночь с 26 на 27 сентября.

Экс-генпрокурор отрицает причастность мексиканских силовиков к исчезновению 100 000 человек в Мексике.

Опубликованный на прошлой неделе отчет правительственной комиссии, напротив, разоблачает «государственное преступление» с участием военных.

Он является самой важной фигурой, арестованной до сих пор в рамках этих расследований, которые были возобновлены с нуля после прихода к власти в 2019 году левого президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Обвинение также выдало ордера на арест 64 полицейских и военнослужащих, а также 14 членов наркокартеля Guerreros Unidos.

В 2014 году чащиеся школы подготовки учителей Айотзинапы отправились в соседний город Игуала, чтобы нанять автобусы для поездки в Мехико на акцию протеста.

Согласно официальному расследованию, 43 молодых человека были арестованы местной полицией в сговоре с бандой Guerreros Unidos, а затем расстреляны и сожжены на свалке по неясным причинам. Только останки трех из них удалось идентифицировать.