Политолог Марков: Россия может признать Украину страной-террористом

Ночной приезд Путина в Кремль может быть связан с намерением России признать Украину страной-террористом.

Российский политолог Марков выдвинул предположение о причинах визита президента Российской Федерации в Кремль сегодня ночью.

По словам Маркова, которые приводит URA.RU, Путин мог экстренно приехать в Кремль, чтобы обсудить вопросы по Украине.

Марков отмечает, что Россия может признать Украину террористическим государством.

"Ночной визит Владимира Путина в Кремль может быть связан с тем, что Украину объявят террористическим государством", - говорится в сообщении.

Напомним, что в сети появились видеозаписи, на которых в ночь с 24 на 25 августа кортеж Путина едет по Москве в сторону Кремля.