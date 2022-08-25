Политолог Марков: Россия может признать Украину страной-террористом
Ночной приезд Путина в Кремль может быть связан с намерением России признать Украину страной-террористом.
Российский политолог Марков выдвинул предположение о причинах визита президента Российской Федерации в Кремль сегодня ночью.
По словам Маркова, которые приводит URA.RU, Путин мог экстренно приехать в Кремль, чтобы обсудить вопросы по Украине.
Марков отмечает, что Россия может признать Украину террористическим государством.
"Ночной визит Владимира Путина в Кремль может быть связан с тем, что Украину объявят террористическим государством", - говорится в сообщении.
Напомним, что в сети появились видеозаписи, на которых в ночь с 24 на 25 августа кортеж Путина едет по Москве в сторону Кремля.
Опубликовано: Николай Скира
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