Начальник Главного полицейского управления Японии подал в отставку после убийства Синдзо Абэ

Главный полицейский Японии Итару Накамура решил подать в отставку после убийства в июле бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Чиновник тем самым взял на себя ответственность за недоработки полиции в обеспечении безопасности высших должностных лиц страны.

Напомним, что экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ в начале июля убил из мести Тэцуя Ямагами. Он обвинил Абэ в причастности к смерти своей матери, которая была участницей секты.