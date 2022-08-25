Начальник Главного полицейского управления Японии подал в отставку после убийства Синдзо Абэ
Главный полицейский Японии Итару Накамура решил подать в отставку после убийства в июле бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.
Чиновник тем самым взял на себя ответственность за недоработки полиции в обеспечении безопасности высших должностных лиц страны.
Напомним, что экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ в начале июля убил из мести Тэцуя Ямагами. Он обвинил Абэ в причастности к смерти своей матери, которая была участницей секты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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