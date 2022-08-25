Футбольный матч во Львове между «Рухом» и «Металлистом» продлился более 4 часов
Футбольный матч первого дивизиона Украины между львовским «Рухом» и харьковским «Металлистом», который состоялся в среду во Львове, длился 4 часа 27 минут вместо 90 минут.
Встречу трижды останавливали из-за воздушной тревоги. Матч начавшийся в 15:00 по местному времени, закончился в 19:27.
Две команды провели в убежище в общей сложности 145 минут, однако ракетных ударов в этом районе не зафиксировано.
Опубликовано: Тарас Медведев
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