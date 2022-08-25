МВД Ливана расследует угрозу теракта на посольство Саудовской Аравии
МВД Ливана заявило, что открыло расследование после того, как в Интернете была выложена аудиозапись с угрозами совершения «террористических атак» против посольства Саудовской Аравии в Бейруте.
В заявлении министерство призывает начать расследование и арестовать лиц, ответственных за эту запись, подозревая в том, что ее автором является саудовец Али бин Хашем бин Салман аль-Хаджи, разыскиваемый Эр-Риядом за «террористические преступления».
Али бин Хашем бин Салман Аль-Хаджи несколько лет проживал в Ливане, но в настоящее время находится в Сирии, сообщил AFP источник в службе безопасности на условиях анонимности. Он участвовал в нескольких мероприятиях, организованных саудовскими оппозиционными группами при поддержке ливанского шиитского движения «Хизбалла».
Отношения между Бейрутом и арабскими странами Персидского залива во главе с Саудовской Аравией в последние годы были натянутыми из-за растущего влияния проиранской «Хизбаллы», обвиняемой в поддержке повстанцев-хуситов, с которыми борется военная коалиция Саудовской Аравии в Йемене с 2015 года.
Угрозы в адрес посольства Саудовской Аравии в Бейруте прозвучали почти через четыре месяца после возвращения в Ливан посла Валида Бухари, который был отозван Эр-Риядом в конце октября после дипломатического кризиса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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