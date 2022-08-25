Борисова рассказала о первой школьной любви в интервью 5tv.ru

Известная ведущая ТВ Дана Борисова пустилась в воспоминания, рассказав о своей первой школьной любви. Первый возлюбленный знаменитости издевался над ней, выражая таким образом чувства.

Дана Борисова поведала о своей первой любви в интервью 5-tv.ru. Она рассказала, что в первый раз влюбилась еще в школе.

Звезда экрана похвасталась, что была отличницей в школе. Однако однажды к Дане подсадили двоечника Сережу Тараканова, чтобы та помогла ему с учёбой.

Мальчик не только плохо учился, но был ещё и хулиганом. Чувства к своей соседке по парте горе-школьник также проявлял по-особому:

"Видимо, он мне тоже симпатизировал, потому что он надо мной издевался всеми доступными способами.

Самое изощренное его издевательство - он меня затаскивал в мужской туалет. Просто он на мне прям рвал платье, манжеты и затаскивал меня в этот мужской туалет.

А это был позор, как вы понимаете, для девочки там оказаться. Ну вот так вот он выражал свою любовь.

Мог меня толкнуть, пихнуть. Косичек у меня очень долго не было, просто был бант на макушке. Естественно, бант сорвать - это тоже милое дело".

Знаменитость добавила, что влюбилась в хулигана, несмотря на его странные проявления чувств. Любовь эта длилась год. После родители будущей телеведущей обратились к учителю, и Сережу пересадили к другой девочке.

Борисова вспоминает, что ее первая любовь был из неблагополучной семьи. Родителей мальчика не интересовала учеба сына от слова "совсем".