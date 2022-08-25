Бородина поделилась мнением по поводу гибели экс-участнницы Дома-2 Кочервей

Гибель 28-летней участницы проекта "Дом-2" Анастасии Кочервей шокировала её коллег по экрану и ведущую Ксению Бородину, которая высказалась по поводу в соцсетях.

Тело звезды телепроекта "Дом-2" Анастасия Кочервей было обнаружено в Санкт-Петербурге. Девушка перестала выходить на связь с родными и друзьями около 2 недель назад.

Ведущая передачи Ксения Бородина высказалась по поводу трагедии.

Новость о смерти 28-летней модели шокировала ее коллег по телестройке. Многие не сомневаются, что тело принадлежит Кочервей, хотя результаты генетической экспертизы пока не получены.

Ксения Бородина в память о погибшей разместила в своих соцсетях пост с черно-белой фотографией модели.

Ведущая написала: "Когда погибают молодые - это ужас".

На днях знакомая погибшей, модель Олеся Малибу заявила, что у Анастасии были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Позднее эту информацию подтвердила и актриса Алёна Кравец, добавив, что Кочервей меняла мужчин как перчатки.